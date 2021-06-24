بيجو 308.. نسخة كومبي أليفة من الأسد الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بيجو عن إطلاق نسخة كومبي SW من سيارتها 308 المدمجة في الأسواق بداية العام المقبل.

وأوضحت بيجو الفرنسية أن سيارة الجيل الجديد تظهر بطول 4.64 متر، مع زيادة 6 سنتيمترات في طول قاعدة العجلات، وهو ما ساعد على زيادة حيز الأمتعة ليصل إلى 1634 لترا وراء الباب الخلفي المعتمد على آلية كهربائية.



وتعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين بقوة 132 كيلوواطا/180 حصانا أو بقوة 165 كيلوواطا/225 حصانا. ويمكن لنظام الدفع الوصول إلى مدى سير 60 كلم بالاعتماد على المحرك الكهربائي وحده. ومن المقرر أن يلي هذا محركات البنزين والديزل التقليدية.

وتتمتع السيارة الكومبي الجديدة بقمرة رقمية مطورة وتأثير ثلاثي الأبعاد، وشاشة لمسية كبيرة ساعدت على الاستغناء عن العديد من المفاتيح، بينما تزخر المقصورة الداخلية بالعديد من مواضع التخزين.

وتستند السيارة الجديدة إلى باقة من الأنظمة المساعدة لتدعم قائد السيارة مثلا عند مناورات التجاوز وتعطي توصيات بالسرعة المناسبة.

بيجو Expert بوقود الهيدروجين

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت الشركة عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها Expert الخدمية بخلية وقود مع 3 خزانات للهيدروجين، لا تؤثر على السعة الداخلية لحيز التحميل أو الحمل.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-Expert Hydrogen الجديدة تستند إلى النسخة الكهربائية بقوة 100 كيلوواط/136 حصانا، مع بطارية سعة 10.5 كيلوواط ساعة.

وتستغرق عملية التزود بالوقود 4 دقائق، بعدها تبلغ السيارة مدى السير 350 كلم، ويمكن أيضا شحن البطارية بالكهرباء لبلوغ مدى إضافي 50 كلم.