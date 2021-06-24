مواصفات الفئة C الجديدة من مرسيدس.. لا تنظر للسعر فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مرسيدس عن إطلاق الفئة C الجديدة بموديليها الصالون والكومبي بسعر يبدأ من 41 ألفا و138 يورو.

ومقارنة بالجيل السابق، زادت الفئة C الجديدة في طولها بنحو 7 سنتيمترات وقاعدة عجلاتها بحوالي 3 سنتيمترات، لتبلغ الآن 4.75 متر في كلا الموديلين، وهو ما انعكس على رحابة أكبر في المقصورة الداخلية وخاصة المساحة المخصصة للركبة والرأس والأكتاف على المقاعد الخلفية مع سعة حمولة تصل إلى 1510 لترات.



وتظهر السيارة بتصميم داخلي جديد يعتمد على الفئة S مع شاشة قائمة بذاتها خلف المقود وشاشة أمام الكونسول الأوسط.

وعلى الصعيد الخارجي تتميز السيارة بقسمات أكثر رياضية ورشاقة بفضل قباب القوة على غطاء حيز المحرك ونجمة مرسيدس المتربعة على شبكة المبرد بدلا من غطاء حيز المحرك.

بالإضافة إلى ذلك ولأول مرة في الفئة C، يتم الاعتماد على توجيه المحور الخلفي بهدف تقليل دائرة الالتفاف بحوالي نصف متر ويجعل الفئة C أسهل في القيادة.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 125 كيلوواطا/170 حصانا إلى 195 كيلوواطا/295 حصانا، مع تدعيم بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

وتصل السيارة في أقوى نسخها ومع دفع رباعي إلى السرعة القصوى 250 كلم/س. ويتراوح معدل استهلاكها من الوقود من 5.0 إلى 7.5 لتر/100 كلم.

وتتمتع نسخة الدفع الهجين بمعدلات استهلاك منخفضة بشكل ملحوظ؛ حيث تستهلك 1.3 لتر/100 كلم بفضل نظام يتألف من محرك كهربائي بقوة 95 كيلوواطا مع محرك بنزين بقوة 150 كيلوواطا/204 أحصنة. وتبلغ قوة النظام 230 كيلوواطا/312 حصانا. وتعتمد السيارة على بطارية سعة 25.4 كيلوواط ساعة تصل بها إلى مدى السير 100 كلم.