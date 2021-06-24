ستروين تقدم سيارة كهربائية جديدة.. إليك مواصفات e-Berlingo

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ستروين الفرنسية النقاب عن سيارتها e-Berlingo الكهربائية، التي تتوفر كسيارة ركوب وكسيارة خدمية.

وأوضحت ستروين أن السيارة e-Berlingo الجديدة تتوفر بطول 4.40 أو 4.75 متر، بينما تسع ما يصل إلى 4.4 متر مكعب.



وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلوواط/136 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كلم/س (السيارة الخدمية) وإلى 135 كلم/س (سيارة الركوب).

وتتولى بطارية سعة 50 كيلوواطا ساعة تغذية المحرك بالتيار اللازم لعمله، وللوصول إلى مدى السير 275 كلم (السيارة الخدمية) أو 280 كلم (سيارة الركوب).

ويستغرق شحن 80% من سعة البطارية في محطة شحن سريع أقل من نصف الساعة، من المقرر طرح السيارة e-Berlingo خلال الربع الأخير من العام الجاري بسعر يبدأ من 36 ألفا و590 يورو.

الحافلة الكهربائية e-Spacetourer الصغيرة

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة الفرنسية عن إطلاق الحافلة الكهربائية e-Spacetourer الصغيرة بسعر يبدأ من 50 ألفا و880 يورو.

وأوضحت أن الحافلة e-Spacetourer الصغيرة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا وبسرعة قصوى 130 كلم/س، مع بطارية سعة 50 أو 75 كيلوواطا ساعة لبلوغ مدى سير يقع بين 224 و316 كلم.

وتتوفر الحافلة الكهربائية بثلاثة أطوال وبطولي قاعدة عجلات وتوفر مقاعد لما يصل إلى 9 ركاب، في حين تبلغ السعة القصوى للحمولة 4.5 متر مكعب.