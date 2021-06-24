صراع صدارة بين هيونداي وتويوتا.. سباق النمور الآسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعل صراع الصدارة على مبيعات السيارات بأسواق جنوب شرق آسيا والهند بين هيونداي وتابعتها كيا من ناحية وتويوتا اليابانية من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير والأداء الجيد الذي تحظى بيه السيارات اليابانية في منطقة جنوب شرق آسيا، إلا أن شركتي السيارات الكورية هيونداي والتابعة لها "كيا" حققتا أداء جيدا.



سوق السيارات في فيتنام

وقالت رابطة فيتنام لمصنعي السيارات (VAMA) اليوم الخميس، إن هيونداي وكيا باعتا ما مجموعه 47860 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي أعلى مرتين من مبيعات تويوتا اليابانية التي بلغت 24112 وحدة.

وبلغت مبيعات هيونداي وحدها 24420 وحدة لتحتل المرتبة الأولى في السوق الفيتنامية، تليها تويوتا. وجاءت كيا، التي باعت 23440 وحدة، في المركز الثالث.

وتصدرت هيونداي سوق السيارات الفيتنامية للمرة الأولى العام الماضي وحافظت على صدارتها للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وفي مارس/آذار 2017، أنشأت هيونداي شركة مشتركة لإنتاج السيارات مع مجموعة ثانه كونج الفيتنامية لتعزيز قدرتها الإنتاجية. وفي عام 2019، قامت بتوسيع مصنعها في فيتنام وإنشاء شركة مشتركة للمبيعات بهدف إنتاج وبيع 100 ألف وحدة سنويا.

يذكر أن سوق السيارات الفيتنامية التي بلغ حجمها 334 ألف وحدة في العام الماضي، هي رابع أكبر سوق في جنوب شرق آسيا بعد تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

السوق الهندية

وفي السوق الهندية، باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 36501 وحدة الشهر الماضي، متفوقة على ماروتي سوزوكي (32903 وحدات) لتحتل المرتبة الأولى للمرة الأولى، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الهندية.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، باعت هيونداي 230208 وحدات لتحتل المرتبة الثانية بعد ماروتي سوزوكي الهندية (598748 وحدة).

وجاءت كيا التي باعت 82019 وحدة خلال الفترة المذكورة، في المركز الرابع بعد تاتا الهندية (124135 وحدة).

وتسعى هيونداي وكيا للحصول على المركز الأول في السوق الهندية من خلال طرح السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وغيرها.

ووسط تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، من المتوقع أن تشهد هيونداي وكيا زيادة الإنتاج مع تطبيع مصنعيهما.

وتعتزم مجموعة هيونداي موتور غزو سوق جنوب شرق آسيا من خلال ضخ الاستثمارات لتوسيع قدرتها الإنتاجية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

سوق السيارات في إندونيسيا

وفي سوق السيارات الإندونيسية، التي تبلغ فيها الحصة السوقية للسيارات اليابانية حوالي 96%، تعمل شركة هيونداي موتور على إنشاء مصنع من خلال ضخ 1.55 مليار دولار.

وتخطط هيونداي لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا في هذا المصنع بحلول نهاية العام الجاري. وتعتزم أيضا توسيع قدرتها الإنتاجية إلى 250 ألف وحدة في المستقبل.