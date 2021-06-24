راحة القيادة تبدأ من اليدين.. أغرب مقودات السيارات في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صناعة السيارات الرياضية شهدت عبر تاريخها مجموعة من الموديلات ضمت تصميمات استثنائية لمقود القيادة، كانت على قدر كبير من الإبداع.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة تضم أبرز تصميمات لعجلات تحكم طرحت ضمن سيارات رياضية عبر التاريخ.

وجاء ضمن القائمة تصميم مقود القيادة بطراز لامبورجيني الرياضي Lamborghini Sesto Elemento، وصنع من هذا الطراز 20 نسخة فقط للبيع.





من بعده ضمت القائمة، طراز Pagani Huayra الذي طرح بواحد من أقوى تصميمات عجلات تحكم السيارات الرياضية.





وطراز De Tomaso P72 الرياضي نسخة عام 2019، المزود بمقود قيادة ضمن الأبرز في تاريخ صناعة السيارات الرياضية.





وطراز Audi R8 Spyder V10 من ماركة أودي، الذي يعتبر من أبرز السيارات الرياضية على الإطلاق، ويزيد من تميزه عجلة القيادة الداخلية.





من بعده، ضمت القائمة طراز Mazda Eunos Cosmo الرياضي من ماركة مازدا، والذي تضمن مقود قيادة متميز كان من الأبرز في وقته.





ثم طراز Spyker C8 الرياضي، الذي حظي بتصميم داخلي فخم، شمل على مقود قيادة ذو تصميم استثنائي كان يشبه لمقود قيادة السفينة الشراعية.





ضمن القائمة، جاء من السيارات الكلاسيكية طراز مرسيدس الرياضي Mercedes 300SL الذي طرح عام 1952، بأحد أبرز تصميمات عجلات قيادة السيارات الرياضية.





في ختام القائمة، جاء طراز فيراري Ferrari 458 Italia الرياضي الذي توفر بمقود قايدة كان من بين الأجمل التي توفرت بسيارات رياضية.



