"بي إم دبليو" صوب سنوات عجاف بسرعة فائقة.. البافارية في أزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو في بيان رسمي عن عدد من التفاصيل الهامة التي تتعلق بمستقبلها في صناعة السيارات، ما يقودها لسنوات عجاف.

وذكرت الماركة البافارية، عن أنها تسعى لأ تشمل نصف مبيعاتها على الأقل، سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

ذلك مع تمسكها بمحركات الاحتراق الداخلي حتى هذا الوقت على عكس عدد كبير من الماركات الأخرى التي ستكون بحلول 2030 قد تحولت بشكل كامل لصناعة السيارات الكهربائية فقط بحسب موقع "موتور وان".

الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث أعلنت بي إم دبليو ضمن بيانها عن نيتها لتقليص نسبة الإنفاق على الإنتاج بشكل تدريجي بنسبة تصل لـ 25% بحلول عام 2025 المقبل.

وتقليص نسبة الإنفاق على الإنتاج يعني تراجع قيمة الخامات والسيارات المصنعة، وذلك في مواجهة رغبة الماركة الألمانية في تحقيق مزيدا من الربع خلال السنوات القادمة.

وفي هذا النهج، تطمح بي إم دبليو لأن تحذو حذو ماركات فولكسفاجن ودايملر وتسلا، وهي ماركات نجحت في تحقيق التوازن بين التصنيع والربح من وجهة نظر المسئولين عن بي إم دبليو حاليا.

Alpina XD3 وXD4

وكشفت بي إم دبليو رسميا عن نسخ 2022 الأحدث التي تطرحها من موديلي XD3 ألباين، وXD4 ألباين ضمن فئات SUV كبيرة الحجم.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطرازين الجديدين مع كشفه عن أبرز المواصفات التي يتوفران بها للبيع خلال العام المقبل.





ويتشارك كل من طراز XD3 ألباين، وXD4 ألباين في المحرك نفسه، وهو محرك توربيني "إنلاين – 6"، بسعة 3.0 لتر، يعمل بالديزل.

وينتج المحرك قوة 389 حصانا، بعزم دوران 590 لفة/قدم، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية.

في حين يختلف الطرازان فيما يخص السرعة القصوى، فتصل سرعة طراز XD3 القصوى لـ166 ميلا في الساعة، في حين تصل السرعة القصوى لطراز XD4 لـ167 ميلا في الساعة.

ويحظى طراز XD3 بخيار آخر فيما يخص المحرك، إذ يمكن شراؤه بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 350 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثانية وسرعة قصوى تصل لـ158 ميلا في الساعة.