أبطال صامتون في أفلام "جيمس بوند".. 10 سيارات أبهرت العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت سلسلة أفلام جيمس بوند التي يصل عددها لـ 25 فيلما، ظهور مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، منها الحديث والكلاسيكي.

وضمت القائمة، في مقدمتها طراز سيتروين 2CV Citroen، الذي ظهر في فيلم جيمس بوند For Your Eyes Only عام 1981.





و طراز AMC Hornet، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم The Man with the Golden Gun وطرح عام 1974.





و طراز Toyota 2000GT، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم You Only Live Twice وطرح عام 1967.





و طراز Ford Mustang Mach 1، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم Diamonds Are Forever وطرح عام 1971.





و طراز BMW Z8، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم The World Is Not Enough وطرح عام 1999.





و طراز Aston Martin Vanquish من ماركة استون مارتن البريطانية، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم Die Another Day وطرح عام 2002.





و طراز Aston Martin V8 Vantage من ماركة أستون مارتن البريطانية، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم The Living Daylights وطرح عام 1985.





و طراز Lotus Esprit Turbo من ماركة لوتس البريطانية، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم The Spy Who Loved Me وطرح عام 1977.





و طراز BMW 750iL من ماركة بي إم دبليو الألمانية، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم Tomorrow Never Dies وطرح عام 1997.





و طراز Aston Martin DB5 من ماركة استون مارتن البريطانية، الذي ظهر في ضمن سلسلة جيمس بوند عبر فيلم Goldfinger وطرح عام 1964.