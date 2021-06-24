اليابان تغزو أمريكا من بوابة هوندا.. مفاجأة بين أفضل 10 سيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن موقع Cars المتخصص في السيارات قائمة أفضل السيارات المصنعة داخل الولايات المتحدة على مدار العام، من مختلف الماركات.

وكانت المفاجأة التي أبهرت عشاق عالم السيارات وهي غزو ياباني للسوق الأمريكي من بوابة هوندا.

ويتم الكشف عن هذه القائمة التي تحمل عنوان American-Made Index، بمعنى كتيب الصناعة الأمريكية، والتي تضم أفضل 10 سيارات تمت صناعتها داخل الولايات المتحدة من ماركات أمريكية وغير أمريكية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة AMI لعام 2021، والتي هيمنت عليها ماركة هوندا، بأربعة سيارات جاءت ضمن المراكز العشر الأولى.

وجاء ضمن القائمة في المركز الأول بين أقوى السيارات المصنعة داخل أمريكا في 2021، طراز تسلا موديل 3 بتكلفة افتتاحية 39,990 ألف دولار.

ثم طراز "فورد موستانج" في المركز الثاني بتكلفة افتتاحية 27,205 ألف دولار.

تلاه طراز "تسلا موديل Y" في المركز الثالث بتكلفة افتتاحية 51,990 ألف دولار.

أعقبه طراز "جيب شيروكي" في المركز الرابع بتكلفة افتتاحية 27,210 ألف دولار.

ثم طراز "شيفروليه كورفيت" في المركز الخامس بتكلفة افتتاحية 59,990 ألف دولار.

كما جاء طراز "هوندا Ridgeline" في المركز السادس بتكلفة افتتاحية 36,490 ألف دولار.

ولاحقه طراز "هوندا أوديسي" في المركز السابع بتكلفة افتتاحية 31,790 ألف دولار.

وطارده طراز "هوندا بايلوت" في المركز الثامن بتكلفة افتتاحية 32,550 ألف دولار.

ثم طراز "هوندا باسبورت" في المركز التاسع بتكلفة افتتاحية 32,790 ألف دولار.

وأخيرا طراز "تويوتا توندرا" في المركز العاشر بتكلفة افتتاحية 34,205 ألف دولار.