تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 24 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وساهم استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الرئيسية في استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.150 جنيه للشراء، و 4.184 جنيه للبيع.

"إكسبو دبي" منصة تعزيز الاستثمار

تطرح مصر من خلال جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، العديد من فرص الاستثمار المتوفرة وما تحقق من مشروعات قومية عملاقة.

ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع عام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمشاركة في صنع عالم جديد، والمشاركة في احتفال بإبداع البشرية وابتكاراتها وتقدمها وثقافتها على مدار ستة أشهر.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أنه سيتم تقديم مصر في المعرض كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية بخلاف المدن الذكية والمناطق الصناعية إلى جانب مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت، يقع الجناح المصري في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الاستقرار عند 4.249 جنيه للشراء و 4.277 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.