هذه هي أبرز مواصفات طراز بورش Macan GTS لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة بورش نسخة مميزة لعام 2021 الجاري من موديل Macan GTS ضمن فئة SUV عالية الأداء بالعديد من المواصفات المتميزة.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أبرز مواصفات تطرح ضمن طراز Macan GTS بنسخته الأحدث للعام الجاري، بما في ذلك قوة المحرك و الكماليات.

وبدأ الموقع بمحرك الطراز، الذي يأتي ضمن أبرز مواصفاته، هو محرك السيارة التوربيني V6، والذي يأتي بسعة 2.9 لتر وينتج قوة 375 حصان بعزم دوران 520 نيوتن متر.





من بعده، يأتي ناقل السرعة فائق الأداء الذي يطرح به طراز بورش "ماكان GTS"، وهو ناقل سرعة من طراز 7-Speed PDK، مزود بـ 7 سرعات dual-clutch.





خاصية Sport Chrono Pack، وهو عداد سرعة فائقة، يستخدم بالضغط على زر يتيح للسيارة الانتقال لوضعية القيادة الرياضية على الطرق السريعة.





الأداء الفائق، جاء ضمن مواصفات طراز بورش ماكان GTS البارزة، وكشف موقع "هوت كارز" عن أن هذه النسخة من الطراز هي الأعلى أداء بين كافة فئات الطراز الأخرى، حيث يحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ162 ميل في الساعة.





من مواصفات الطراز المميزة أيضا، جاء التصميم الخارجي الانسيابي، والذي تدعمه إطارات رياضية RS Spyder Design بقياس 20 بوصة.





ومن مواصفات صالونه الداخلي، مقاعده الفخمة التي صنعت من خامة Alcantara Sport الفاخرة.



