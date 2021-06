انفينيتي QX60 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها “مواصفات وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت انفينيتي الستار عن QX60 موديل 2022 الجديدة كلياً، بلغة تصميم “تجمع بين التوجه الرياضي القوي والتناغم والبساطة”، مع شبك أمامي واسع ورفارف عضلية ملساء ومصابيح ضيقة.

داخلية أكثر فخامة

وحصلت داخلية QX60 الجديدة على مواد ناعمة جديدة أكثر فخامة من الموديل السابق، مع زخرفات خشبية مفتوحة المسام وجلود فاخرة وتطريزات أنيقة على ظهر المقاعد لفئة Autograph الجديدة.

وتتوفر السيارة بمقاعد “صفر جاذبية” في الصف الأمامي، والتي تتبع الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري وتخفف الضغط على الفخذين لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة، مع مساحة داخلية أوسع للصف الثاني والثالث من المقاعد.

كما حصلت السيارة على مواد أفضل في عزل الصوت ونظام تحكم مناخي قياسي بثلاث مناطق وعدد من التقنيات العصرية التي تشمل لوحة عدادات 12.3 إنش وشاشة لمسية 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

كما تتميز السيارة بتقنية ProPilot الجديدة للقيادة النصف الذاتية، والتي تشمل مزايا الركن والتوجيه الأوتوماتيكي وإعادة التشغيل الذاتية في الزحام بدون تدخل السائق.

المحرك

وتستمر السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 299 حصان وعزم 366 نيوتن متر، ولكن بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات جديد بدل ناقل CVT السابق، مع توفر السيارة بأنظمة دفع أمامي وكلي.

وستنطلق QX60 2022 الجديدة كلياً في الأسواق لاحقاً هذا العام، وستكشف انفينيتي عن الأسعار قرب موعد الطرح.

