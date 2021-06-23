لماذا لا تنفجر إطارات الطائرات عند هبوطها كل مرة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كيف تتحمل إطارات الطائرات الضغط الهائل الناتج عن الارتطام بالأسفلت بسرعة 250 كلم\س ومحملة بأوزان تتعدى الربع مليون كيلوجرام؟، للوهلة الأولى يبدو الأمر شبه مستحيلاً عند مقارنتها بإطارات السيارات والشاحنات، ولكن إطارات الطائرات مختلفة تماماً في عملية التصنيع.

بالطبع لا توجد حاجة لتصنيع إطارات فائقة القوة والتحمل للسيارات والشاحنات، فلا يوجد ضغط عنيف عادة عليهم، وحتى سيارات السباق لا تواجه ضغطاً هائلاً للدرجة مقارنة بالجهد الموجه لتصميم إطارات الطائرات، ولنبدأ بأهم ما يميزها:

يتم صنع إطارات الطائرات من مطاط صناعي مدمج مع دعامات فولاذية وألمنيوم ونايلون، كما يتم نفخ هذه الإطارات بـ 6 أضعاف مستويات إطارات السيارات، لأنه كلما ازداد ضغط الإطارات، كلما ازداد تحملها وصلابتها، ولكن لا يتم نفخها بالهواء العادي بالطبع، بل بالنيتروجين.

والسبب هو أن النيتروجين غاز حامل لا يتفاعل تحت درجات الحرارة والضغط المرتفعة، ما يجعله مثالياً لإطارات الطائرات.. ويُذكر أن الطائرات التجارية عادة تعتمد على 20 إطار مع صيانة وتجديد هذه الإطارات بعد كل 500 هبوط عليها لـ 7 مرات قبل أن تصبح خردة، ويتم إعادة تدويرها لإطارات المركبات الزراعية الثقيلة.