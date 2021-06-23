تحظى بثقة الخبراء.. أبرز السيارات الـSUV صغيرة الحجم بسوق المستعمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بالأسواق حاليا مجموعة سيارات تتبع فئة SUV صغيرة الحجم، التي يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد في حالة شرائها مستعملة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة عن السيارات الـSUV صغيرة الحجم التي تمتلك ثقة الخبراء لشرائها مستعملة، مع الكشف عن قيمتها السوقية الحالية.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز Subaru Forester موديل عام 2016، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 23,295 ألف دولار.





وطراز Hyundai Tucson موديل عام 2016، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 23,000 ألف دولار.





وطراز Honda CR-V موديل عام 2017، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 28,000 ألف دولار.





وطراز Mazda CX-5 موديل عام 2016، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 23,000 ألف دولار.





وطراز Toyota RAV4 موديل عام 2010، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 11,900 ألف دولار.





وطراز Chevrolet Equinox موديل عام 2014، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 13,175 ألف دولار.





وطراز Nissan Kicks موديل عام 2019، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 20,000 ألف دولار.





وطراز Buick Encore موديل عام 2019، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 20,000 ألف دولار.





وطراز Mazda CX-3 موديل عام 2019، الذي يتوفر حاليا بالأسواق ضمن فئة SUV صغيرة الحجم بمتوسط قيمة سوقية 23,500 ألف دولار.



