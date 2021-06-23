"بورش" تنطلق في مهمة خاصة.. تطوير وصناعة البطاريات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة بورش الألمانية عن تدشينها لمنشأة جديدة تابعة لها ستتخصص بصناعة وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وذلك بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة بهذا المجال باسم شركة Customcells، حيث تتعاون الشركتان لأجل تطوير وصناعة البطاريات لسيارات بورش الكهربائية بالمستقبل.

وبحسب موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، فإن بورش تستحوذ على 83.75% من أسهم المركز الجديد لتطوير البطاريات والذي يطلق عليه Weissach Development Centre.

وذكر الموقع البريطاني، أن الحكومة الألمانية سيكون لها مساهمة في تمويل هذا المشروع، بقيمة تصل لـ60 مليون يورو، كما أفاد بأن المركز الجديد لتصنيع البطاريات سيضم 13 مهندسا متخصصا بهذا المجال، تخطط بورش لرفع عددهم لـ80 مهندس مختص بحلول 2025.

بورش تهدف للاكتساح

في الوقت نفسه، يعمل قسم التطوير بشركة بورش الألمانية، بالتعاون مع ماركة أودي، على تطوير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة.

وذكر موقع "موتور وان" أن ماركة بورش الألمانية، تسعى لتوسيع تواجدها بسوق السيارات الكهربائية.

كما تهدف إلى رفع معدلات مبيعاتها بتوفير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة وفي متناول عملاء الشركة ممن لا ينتمون لطبقة الأثرياء.

وذكر الموقع أن قسم Premium Platform Electric سيتولى مهمة تطوير و صناعة هذا الطراز لبورش، لتنافس به موديلات مثل تسلا موديل 3 وبي إم دبليو I4.

وسيكون أول طراز من إنتاج قسم Premium Platform Electric، طراز أودي Q6 E-Tron الذي يطرح لعام 2023، ومن بعده، يطرح القسم نسخة كهربائية جديدة من طراز بورش "ماكان" لعام 2023.

وأوضح الموقع أن الطراز الذي تسعى بورش لطرحه بالطاقة الكهربائية وبتكلفة مخفضة، تطمح لوصوله للأسواق بحلول عام 2025، وسيكون في مرتبة أقل من طراز بورش "تايكان" الكهربائي.

كما تسعى بورش لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح النسخة الأولى من طرازها الرياضي القوي "بوكستر".

وذكر موقع "موتور وان" أن الطراز الكهربائي من "بوكستر"، قيد التطوير و سيفاجئ سوق السيارات الكهربائية.