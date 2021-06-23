التوصل لاتفاق لتحرير سفينة إيفرجيفن التي أغلقت قناة السويس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من تحرير سفينة إيفرجيفن من قناة السويس وفتح خط الملاحة الحيوي مرة أخرى، توصلت الشركة المالكة للسفينة إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس لإرجاع السفينة لهم بعد مصادرتها.

ويُذكر أن جهود تحرير السفينة استغرقت حوالي 6 أيام وتسببت في خسائر طائلة للحكومة المصرية وعطلت حركة التجارة المحورية الدولية عبر قناة السويس.

وقد صادرت هيئة قناة السويس السفينة فور تحريرها، مطالبة الشركة اليابانية المالكة لها، شوي كيسن كايشا، بتعويضات مالية على ما حدث.. تحديداً مليار دولار تقريباً (3.75 مليار ريال) في البداية ولكن خفضت الهيئة طلباتها على مدار الأشهر حتى وصلت إلى 550 مليون دولار – 2.06 مليار ريال.

ولكن اشترطت الهيئة أن يكون منهم 200 مليون دولار نقد فوري (750 مليون ريال) وفق صحيفة الأهرام، ولم يتم توضيح الرقم النهائي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين.