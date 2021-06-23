كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، حيث أطلقت حملة صيانة الفرامل “أعد الحياة إلى الفرامل”.

تفاصيل الحملة:

1- استبدال الفحمات الأمامية

– حزمة 499 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 599 ريال (اوبتيما، K5، كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

2- استبدال الفحمات الخلفية

– حزمة 399 ريال (بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، اوبتيما، K5، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 499 ريال (كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

الشروط:

الحملة سارية حتى 31 أغسطس 2021

باستثناء K4000، ستينجر

خرط الهوبات إذا لزم الأمر

استبدال الهوبات غير مشمول بالحزمة

الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة

تطبق الشروط والاحكام

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صورة العرض: