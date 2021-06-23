هيونداي الكورية الجنوبية تكشف النقاب عن الإصدار الرياضي N Line من سيارتها i20

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية النقاب عن الإصدار الرياضي N Line من سيارتها i20، الذي يتمتع بمزيد من القوة وملامح أكثر شراسة.



وأوضحت هيونداي أن الموديل الرياضي i20 N Line الجديد يمتاز من خلال أشرطة الزينة على المصدم الأمامي، والتصميم الشرس لشبكة المبرد، مع لوحات وملصقات تحمل اسم الإصدار.

وتقف السيارة على إطارات (جنوط) قياس 17 بوصة بطلاء ثنائي اللون، كما تتوفر السيارة بالعديد من ألوان الطلاء مثل الأبيض والأسود والرمادي، بالإضافة إلى الطلاء ثنائي اللون (أبيض مع سقف باللون الأسود).

وتزدان المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية، وخيوط حياكة باللون الأحمر، مع شعار N على بعض الأسطح الداخلية. وتعتمد السيارة على مقود N خاص، ودواسات مصنوعة من الألومنيوم.

وينبض بداخل السيارة محرك T-GDI سعة 1.0 لتر وبقوة 100 أو 120 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات. ويتميز نظام IMT لنقل الحركة بالتحكم في التعشيقات بشكل إلكتروني.