تعرف على أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات عند الضغط عليها من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض السائقين خاصة في السيارات القديمة، ويرجع ظهور هذه المشكلة إلى عدة أسباب نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

– انسداد مضخة الوقود

في حال تعرض مضخة الوقود إلى الانسداد أو التلف، فإنها لن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي لصعوبة استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات، وقد يصل الأمر لتوقف السيارة بالكامل.

– انسداد فلتر البنزين

في حال إهمال تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم فإنه يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.

– فلتر الهواء

إذا تعرض فلتر الهواء للانسداد أو التلف نتيجة إهمال تنظيفه أو انتهاء صلاحيته، فإنه يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء النقي للمحرك، اللازم لعملية الاحتراق والسير.

– تلف البوجيهات

في حال ضعف أو تلف البوجيهات فإنها تفقد وظيفتها من القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته وعزمه وصعوبة استجابته للسرعات.

– تلف الكويلات

تعد الكويلات من الأجزاء الكهربائية الهامة التي تساعد على نقل الشرارة اللازمة لعملية احتراق خليط الهواء والوقود في المحرك، وفي حال تعرضها للتلف فإنها تتسبب في ضعف قوة المحرك وعزمه.