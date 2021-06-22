سيارات "بارزة" لكنها ودعت الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان لكل ماركة سيارات منتهية دورا بارزا في إثراء الصناعة قبل أن تغلق أبواب مصنعها وتتوقف عن التصنيع بغض النظر عن الأسباب.

ودلل على ذلك تقرير متميز جمع به موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز سيارة طرحت من أبرز ماركات السيارات التي توقف عملها وانتهى تواجدها بالأسواق.

وضمت القائمة، ماركة AMC التي ذكر الموقع أنه أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Eagle الذي طرح عام 1980.





ومن ماركة Austin-Healey، كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز 3000 الذي طرح عام 1959.





أما ماركة De Tomaso، فكان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Pantera الذي طرح عام 1971.





وماركة De Tomaso، التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Pantera الذي طرح عام 1971.





وماركة Hudson فقد شكل طراز Hornet أبرز طرازاتها خلال سنوات تواجدها، والذي طرح عام 1951.





وماركة Mercury التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Cougar الذي طرح عام 1967.





وماركة Oldsmobile التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز 4-4-2 الذي طرح عام 1964.





وماركة Pontiac التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Firebird الذي طرح عام 1967.





وماركة Plymouth التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز Road Runner الذي طرح عام 1968.





وماركة DeLorean التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز DMC-12 الذي طرح عام 1981.





وماركة Saturn التي كان أبرز طراز قدمته خلال سنوات تواجدها هو طراز SL الذي طرح عام 1990.



