باتمان يقود مرسيدس مايباخ 6 الاختبارية في فيلم Flash القادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بينما أخذ روبرت باتينسون دور باتمان في الفيلم الرئيسي القادم لفارس الظلام، سنرى دور آخر لباتمان في فيلم Flash القادم من المخضرم مايكل كيتون، والذي تقمص دور باتمان في الأفلام الأصلية في الثمانينات والتسعينات.

والآن نرى صور مثيرة من موقع تصوير فيلم Flash الجديد لمايكل كيتون مع سيارة مرسيدس مايباخ 6 كوبيه الاختبارية المذهلة التي تم تدشينها في مهرجان بيبل بيتش 2016.

السيارة طويلة جداً لدرجة أن الصورة بالكاد تغطيها بالكامل.. ويُذكر أن مرسيدس وقتها صرحت إن السيارة مزودة بأربعة محركات كهربائية ونظام دفع كلي وبطارية مسطحة أسفل الجسد، بقوة إجمالية 738 حصان وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في حوالي 4 ثواني.

السيارة فائقة الجمال ومناسبة تماماً لفيلم كهذا، ويبدو أنها ستظهر في نهاية الفيلم تقريباً، لننتظر ونرى.