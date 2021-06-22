كيفية التأكد من كفاءة سيارتك المستأجرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع كل مرة تقوم باستئجار سيارة جديدة، فإن المراحل الاولى تعتبر الأهم في قيادتك، حيث تتعرف على السيارة بداية من أزرار النوافذ والمكيف وصولاً إلى التحكم في المقود، لذا نقدم لك نصائح مهمة حول كيفية التعامل عند ركوب سيارة جديدة.

قبل ركوب السيارة يجب عليك التحقق من وجود أي خدوش، لا تخف من التقاط الصور باستخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي.

مع دخول السيارة هناك عدد من النقاط التي يجب أن تتنبه لها جيداً:

بمجرد دخولك للسيارة قم بتشغيل المحرك واتركه لفترة، فهذا يتيح لك الفرصة للتأكد من أن السيارة تعمل بشكل جيد إلى حد ما، مع عدم وجود ضوضاء غريبة.

قم بتشغيل مكيف السيارة والتأكد من أدائه، حيث أن المكيف في دول ذات الحرارة المرتفعة مثل الخليج يمثل أهمية قصوى، فقط قم بتشغيله مع المحرك واتركه لفترة للتأكد من مستوى تبريده.

قبل التحرك بالسيارة تأكد من عمل نظام الملاحة الخاص بالسيارة، أما إذا لم يكن متوفر فتأكد منه من خلال الجوال

قم بتعديل المقعد والمقود حتى تتأكد من أنسب وضع لك، ثم قم بتعديل المرايا الجانبية ومراية الرؤية الخلفية، للتأكد من الحصول على أنسب وضعية للقيادة.

قم بالتعرف على كل الأزرار الموجودة في السيارة وتجربتها مثل أزرار النوافذ وأزرار المكيف والمساحات الأمامية والراديو وزر تشغيل المحرك وكيفية تشغيل إضاءة السيارة…إلخ.

في النهاية يجدر الإشارة إلى أن يلو تمتلك أسطول متنوع ومتميز من أحدث السيارات، وستضمن أن سيارتك في حالة جيدة حيث أن عمر السيارة لا يتجاوز العامين، وتخضع السيارة خلالهم لجميع الصيانات اللازمة على أيد أفضل الخبراء.

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