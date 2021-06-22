5 سيارات "خارقة" طرحتها فورد ضمن فئة RS عالية الأداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت فورد عبر تاريخها مجموعة موديلات استثنائية ضمن فئة RS عالية الأداء، كان منها سيارات سيدان وهاتش باك.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة، عن أبرز سيارات طرحتها ماركة فورد الأمريكية ضمن فئة RS عبر تاريخه.

وضمت القائمة، موديل فورد Ford Escort RS1600 الذي طرحته فورد في حقبة السبعينيات، وكان يعمل بمحرك ذو 4 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 115 حصان.

وصنعت فورد من هذا الطراز المميز 1000 نسخة هيمنت بهم على سباقات الرالي في ذلك الوقت.





من بعده، ضمت القائمة طراز فورد Ford RS200، الذي طرح في حقبة ثمانينيات القرن الماضي، وكان من أقوى السيارات المطروحة ضمن فئة RS، وعمل بنظام دفع خلفي، ومحرك Cosworth-tuned، توربيني بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة تصل لـ 400 حصان، وبمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5 ثواني فقط.





من بعده، جاء ضمن القائمة من فئات هاتشباك، موديل فورد Ford Sierra RS Cosworth، الذي طرح عام 1985، وتوفر بمحرك Cosworth، ينتج قوة تصل لـ 204 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 149 ميل في الساعة.





من بعده جاء ضمن القائمة موديل فورد Ford Escort RS Cosworth، ضمن أقوى سيارات فورد المطروحة بفئة RS، وتوفر عام 1992، بمحرك بسعة تصل لـ 2.0 لتر، ينتج قوة 222 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 5.7 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 147 ميل في الساعة.





في ختام القائمة، جاء طراز فورد Ford Focus RS Mk III، الذي قدمته فورد ضمن فئة RS عام 2015، وتوفر بمحرك بسعة 2.3 لتر ينتج قوة 350 حصان، بعزم دوران 351 لفة/قدم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.



