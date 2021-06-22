هذه هي أقوى 10سيارات طرحت خلال 100 عام.. صور فريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت صناعة السيارات من نهاية القرن الـ19 بظهور أول مركبة في العالم، ومنذ ذلك الوقت ظهر خلال كل عقد موديل كان الأقوى في العالم.

وكشف موقع "أوتو كار" ضمن هذه القائمة، عن أقوى طراز طرح في كل عقد خلال السنوات الـ 100 الماضية من كل ماركة سيارات بارزة.

وفي الفترة بين عام 1910 و عام 1919، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز بنتلي Bentley 3-litre.





وفي الفترة بين عام 1920 و عام 1930، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز بوجاتي Bugatti Type 35.





وفي الفترة بين عام 1940 و عام 1950، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Ferrari 166 Inter.





وفي الفترة بين عام 1950 و عام 1960، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Chevrolet Corvette.





وفي الفترة بين عام 1960 و عام 1970، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Porsche 911.





وفي الفترة بين عام 1970 و عام 1960، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Lamborghini Countach.





وفي الفترة بين عام 1980 و عام 1990، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Ferrari F40.





وفي الفترة بين عام 1990 و عام 2000، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز McLaren F1.





وفي الفترة بين عام 2000 و عام 2010، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Lexus LFA.





وفي الفترة بين عام 2010 و عام 2020، كان أقوى طراز توفر في عالم صناعة السيارات هو طراز Porsche 911 GT3 RS 4.0.



