بي ام دبليو X8 الرائدة: صور تجسسية والمحركات المتوقعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن 7 سيارات SUV ليست كافية، حيث تستعد بي ام دبليو لتقديم سيارتين SUV جديدتين، الأولى iX الكهربائية والثانية X8 الرائدة.

وقد ظهرت X8 مؤخراً أثناء اختبارها، وستمثل السيارة منافسة لأمثال أودي Q8 وبنتلي بنتايجا مع تمويهها بشكل جيد.. ومن المتوقع استلهام ملامح التصميم من الفئة السابعة المعاد تصميمها، بشبك أمامي كبير وفتحات هواء واسعة منخفضة وغطاء محرك طويل، كما نلاحظ سقف مائل وأقواس عجلات بارزة.

ومن المتوقع دعم الداخلية لـ 4 أو 5 ركاب حسب الفئة، كما ستأتي بشاشة معلومات ترفيهية 14.9 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وأحدث أنظمة السلامة للعلامة الألمانية.

بالنسبة للمحركات فسنرى عدة خيارات، منها محرك 3.0 لتر تيربو 6 سلندر هجين بالقابس بقوة تقديرية 394 حصان وعزم 600 نيوتن متر، كما أشارت تقارير إلى انطلاق فئة M عالية الأداء بمحرك V8 تورين تيربو هجين بالقابس بقوة إجمالية 760 حصان.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin