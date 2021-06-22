أول ظهور للاندروفر ديفندر 130 بثلاثة صفوف مقاعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لاندروفر اختبارات الطرق العامة لنسخة جديدة من ديفندر بثلاثة صفوف مقاعد باسم 130، وستنضم السيارة لباقي مجال ديفندر الذي يشمل فئة 90 ببابين وفئة 110 بصفين مقاعد.

التمويهات خفيفة نوعًا ما، وهي إشارة إلى أن السيارة في مرحلة متقدمة من التطوير والاختبار، وقد أكدت لاندروفر في السابق على ازدياد طولها بحوالي 14 بوصة مقارنة بديفندر 110 لزيادة مساحة الداخلية قدر الإمكان.

ويُذكر أن ديفندر 110 توفر بالفعل خيار صف ثالث من المقاعد ولكن بمساحة صغيرة وغير مريحة بأي شكل، ما يفسر الحاجة الملحة لفئة 130 الجديدة، والتي قد تمثل منافسة مباشرة لسيارة أخرى ضمن مجال لاندروفر نفسها، وهي ديسكفري المتوفرة بثلاثة صفوف مقاعد، مع العلم أن ديفندر وديسكفري كلاهما يشاركان نفس المنصة ويتم بناؤهما في نفس المصنع.

وسنعلم المزيد عن ديفندر 130 الجديدة مع اقتراب التدشين الرسمي في الأشهر القادمة.