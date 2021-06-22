القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت تريد شراء سيارة بالتقسيط عليك بأختيار أفضل طريقة للسداد بما يتناسب مع دخلك، فيما يلي أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط في مصر.

يمكنك شراء سيارة بالتقسيط في مصر من خلال بعض الطرق المختلفة حيث يمكنك إقتناء سيارة بدون رأس مال أو بوجوده من خلال القروض البنكية المخصصة للسيارات والتي تعد من أفضل الطرق لشراء سيارة، وفيما يلي أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط في مصر.





أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط في مصر

البنوك المصرية توفر نظاما للقروض الخاصة بالعملاء لكل بنك سواء للأشخاص العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص بتسهيلات في السداد، ولهذا تعد أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط هي الحصول على قرض سيارة من إحدى البنوك المصرية ومنها بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وبنك CIB، أو بنك التسليف الزراعي والبنك الأهلي وغيرها من البنوك، وتوفر هذه البنوك الأقساط للعملاء والتي تناسب دخل كل عميل.

شراء سيارة بالتقسيط بنك القاهرة:

يوفر بنك القاهرة قرض السيارة بداية من مبلغ 15000 وحتى 500000 جنيه مصري، ويكون القرض بمعدل فائدة تتراوح ما بين 15% وحتى 30% حيث يمكن للبنك أن يوفر 80% من الحد الأقصى لسعر السيارة، وتتراوح فترة السداد ما بين سنة وحتى 7 سنوات على أن لا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

شراء سيارة تقسيط بنك الإسكندرية:

بنك الأسكندرية يقدم قروض السيارات للعملاء بما يتراوح ما بين 15000 جنيه وحتى مليون جنيه مصري، ومعدل فائدة يتراوح ما بين 16% إلى 17% وتصل مدة التمويل إلى 8 سنوات، ويصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة على أن يكون عمر العميل ما بين 21 عام وحتى 65 عام، ويكون التمويل للعاملين في القطاع العام أو الخاص أو لأصحاب الأعمال الحرة.





شراء سيارة بالتقسيط بنك CIB:

يمكنك إقتناء سيارتك من خلال قرض عن طريق بنك CIB ولأطول فترة سداد، مع تقديم خدمة ما بعد البيع وهذا من خلال بطاقة إئتمان CIB وهذا معدل فائدة يتراوح ما بين 13% وحتى 14.5 % بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

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شراء سيارة بالتقسيط البنك الأهلي:

يوفر البنك الأهلي لعملائه إمكانية شراء سيارة بالتقسيط من خلال دفع أقساط شهرية منتظمة، ويمكنك الحصول على مبلغ ما بين 20000 وحتى مليون جنيه مصري، علما بأن الفائدة البنكية من الممكن أن تصل إلى 19% على أن يكون عمر الشخص ما بين 21 عام وحتى 60 عام، والجدير بالذكر أنه يجب أن يكون الدخل الشهري لطالب القرض لا يقل 1500 جنيه مصري.

شراء سيارة بالتقسيط بنك التسليف الزراعي:

يقدم قرض لشراء السيارة بقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه بفائدة تصل إلى 18% وتصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات ويكون بضمان تحويل الراتب.