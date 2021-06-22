أفضل سيارة عائلية 2021 في السعودية.. هوندا في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارة العائلية من أفضل السيارات التي تصلح لأفراد العائلة وتتميز باتساعها وتمتعها بوسائل الأمان إليكم أفضل سيارة عائلية في السعودية.

السيارة العائلية هي السيارة التي يمكنها أن تسع جميع أفراد الأسرة حيث من الممكن أن يتواجد بها 5 أشخاص كما يوجد بها حقيبة كبيرة من الخلف لحمل جميع الأغراض، ويوجد أنواع من السيارات التي صنفت كنوع من السيارات العائلية ومنها السيارات الرياضية USV، والسيارات المدمجة CUV كما تتميز السيارة العائلية بدرجة عالية من الأمان، ولهذا في التقرير التالي نستعرض معكم أفضل سيارة عائلية 2021 في السعودية.



أفضل سيارة عائلية 2021 في السعودية:

هوندا CRV لعام 2021 :





من السيارات العائلية التي تتميز بالكثير من المواصفات الرائعة، حيث أنها بها محرك 2400 سي سي بقوة 184 حصانا وعزم دوران 244، وتبلغ سرعتها 200 كم / الساعة، وتتسارع من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 9 ثوان، فضلا على وجود أنظمة أمان متميزة وأيضا وسائل رفاهية.

وجاءت السيارة هوندا CRV بفئتين الأولى EX PLUS AWD 2021 وسعرها في السعودية 135.597 ريال سعودي ،والفئة الثانية TOURING AWD 2021 بسعر 151 ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر:





من أفضل السيارات العائلية التي يمكنك إقتنائها وهذا لأنها بها الكثير من مميزات الأمان، فضلا على أن التصميم الخارجي أنيق وجذاب وقوي، وهي بمحرك قوته 381 حصانا بسعة 5.7 لتر، بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات بنظام دفع رباعي، ويوجد بها وسائل مميزة للأمان والرفاهية.

يبلغ سعر تويوتا لاند كروزر 2021 في السعودية 231.950 ريال سعودي.

سوزوكي أرتيجا 2021:





سيارة عائلية رائعة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 77 حصانا، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ المتر، ويوجد بها وسائل رفاهية جيدة وأيضا تتمتع بوسائل الأمان.

يبلغ سعر الفئة الأولى من سوزوكي أرتيجا GL 2021 حوالي 58.306 ريال سعودي، أما الفئة الثانية GLX 2021 حوالي 63.800 ريال سعودي.

أودي Q5 2021:





جاءت السيارة أودي Q5 العائلية بتكنولوجيا حديثة وجميع وسائل الأمان والرفاهية وهي من سيارات الدفع الرباعي الرياضية، بقوة 261 حصانا ومحرك بسعة 2.0 لتر، وتتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في غضون 5.7 ثانية، والسيارة واسعة وتسع جميع أفراد الأسرة.

يبلغ سعر أودي Q5 الأساسية حوالي 163.000 ريال سعودي، وأودي Q5 الهجين حوالي 195.000 ريال سعودي، وسعر أودي Q5 بريميوم بلس حوالي 192.000 ريال سعودي، وأودي SQ5 حوالي 245.000 ريال سعودي.