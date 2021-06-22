"أيونك 5" يحقق رقما قياسيا في قائمة هيونداي.. كيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت هيونداي عن معدلات مبيعاتها لشهر مايو، والنصف الأول من عام 2021 ككل، والتي شهدت نسب مميزة حققتها تحديدا فئة السيارات الهجينة.

وحسب موقع "إنسايد إي في"، بفضل مبيعات مايو، أصبح طراز هيونداي أيونك 5، أعلى طراز مبيعا تابع لماركة هوندا في الوقت الحالي، بعد أن بيعت منه 5,335 ألف نسخة خلال مايو فقط، ليصل إجمالي المبيعات منه منذ بداية العام لـ 8,555 ألف نسخة، ويحل في المرتبة الأولى بين سيارات هيونداي الهجينة من حيث المبيعات.

متغلبا على طراز هيونداي "كونا إلكتريك" الذي بيعت منه 1,637 ألف نسخة، وهيونداي "أيونيك إلكتريك" الذي بيعت منه 788 نسخة خلال مايو الماضي.





وعلى مستوى السيارات الكهربائية الهجينة، باعت هيونداي منذ بداية العام 32,917 ألف سيارة كهربائية هجينة منذ بداية 2021، بنسبة زيادة سنوية وصل لـ 7.3% مقارنة بـ 2020.