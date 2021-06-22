تويوتا لاند كروزر.. 14 صورة تحكي رحلة 70 عاما في الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت تويوتا بطرح النسخة الأحدث من طراز لاند كروزر العريق لعام 2022 القادم، لتستكمل مسيرة الطراز الممتدة من منتصف الخمسينيات.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمراحل تطور طراز تويوتا لاند كروزر على مدار ما يقرب من 70 عاما.

وأول موديل تطرحه تويوتا من طراز لاند كروزر قدم للأسواق باسم 20-Series عام 1955، وكان يتمتع بقدرات الدفع الرباعي، وعمل بمحرك تويوتا "ستريت 6".





وفي عام 1958، كان الظهور الأول للاند كروزر بالسوق الأمريكية حين أسست تويوتا مركزها للبيع بأمريكا للمرة الأولى، ومن النسخة الأمريكية صنعت تويوتا 287 نسخة.





من بعده، ظهر موديل 40-Series، وهو الموديل الأبرز الذي طرح من طراز لاند كروزر عبر تاريخه، وكان الظهور الأول له عام 1960 وتتوفر منه نسخ بسوق المستعمل حتى الآن للبيع.





وفي عام 1967 ظهر موديل 50-Series من طراز لاند كروزر، والذي توفر بتصميم خارجي "واجن" أكثر منه SUV، بقدرات اقتحام للطرق الوعرة.





وبحلول ثمانينات القرن الماضي، طرحت تويوتا موديل 60-Series بداية من عام 1980، وشهد هذا الموديل توفر قدرات جديدة على سيارات لاند كروزر، من ضمنها مكيف الهواء وخاصية تدفئة المقاعد الأمامية.





من بعده طرح موديل 70-Series بعد أربعة سنوات فقط، في عام 1984، وكان من سيارات لاند كروزر المميزة التي توفرت ببابين فقط.





وفي عام 1990، طرح موديل 80-Series من طراز لاند كروزر، والذي حرصت خلاله تويوتا على تدعيم الحجم ومدى الرحابة الداخلية، مع الاحتفاظ بقدرات الدفع الرباعي.





وخلال عام 1990 نفسه، قدمت تويوتا الموديل المحسن من لاند كروزر، عبر الجيل الأول من موديلات "برادو"، وأطلق عليه في ذلك الوقت "لاند كروزر 2".





واستكملت تويوتا مسيرة الفئة "برادو" بطرح الجيل الثاني منها ضمن سيارات لاند كروزر عام 1996.





وفي عام 1998، طرحت تويوتا موديل 100-Series من طراز لاند كروزر والذي توفر بقدرات دفع رباعي ومحرك V8.





ثم موديل 105-Series الذي طرح عام 1998، الذي توفر بقدرات سحب ثقيل، تضاهي قدرات شاحنات العزم الثقيل في ذلك الوقت.





من بعده، في عام 2002، طرح الجيل الثالث من موديل "برادو" ضمن سيارات لاند كروزر ضمن فئة SUV كبيرة الحجم.





ثم الجيل الرابع من "برادو" عام 2009، بقياس كبير ورحابة داخلية تكفي لـ 6 ركاب.





وصولا لموديل 300-Series الأحدث الذي أعلنت عنه الماركة رسميا خلال عام 2021 وتطرحه لعام 2022 القادم.



