بيع أشهر سيارة في تاريخ أفلام هوليوود بسعر فلكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمت سلسلة أفلام Fast and the Furious الشهيرة لسباقات السيارات، مجموعة استثنائية من الموديلات كان أبرزها طراز 1994 Toyota Supra.

وظهر هذا الطراز في الجزء الأول من السلسلة، وقام بقيادته نجم السلسلة الراحل "بول ووكر" ضمن أحداث الفيلم، ما جعلها سيارة ذات شهرة وقيمة عالية.

وبحسب موقع "موتور وان" طرحت السيارة للبيع عبر مزاد علني، خلال الأسبوع الجاري، بيعت خلاله بتكلفة فلكية وصلت لـ 550 ألف دولار.









وعرضت السيارة للبيع بمزاد علني بمدينة لاس فيجاس في الفترة بين 17 و 19 من يونيو الجاري، وأجريت المزايدة عليها حتى بيعت بهذا السعر.

وتعمل السيارة بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، inline-six مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 4 سرعات.

"سوبرا" 2021

ومنذ الكشف عن هذا الجيل الجديد منه، حظي طراز تويوتا سوبرا الرياضي باهتمام كبير من جميع المهتمين بالسيارات حول العالم، فكان له حضور بكافة المحافل الرياضية على مدار العام الماضي والسباقات.

وما يؤكد هذا الحضور القوي مشاركته في النسخة الأحدث من ألعاب الفيديو جيم، وأحدث أفلام هوليوود عن سباقات السيارات، وأبرزها فيلم "فاست أند فيريوس" بجزئه التاسع الذي طرح مؤخرا بصالات العرض.

وقامت شركة تويوتا بالكشف رسميا عن نسخة 2021 الأحدث من الطراز، وأعلنت عن كافة مواصفاته، والفئات المتوفرة منه بمختلف أسعارها.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات الطراز بنسخته الأحدث، من قدرات المحرك والتقنيات التي طرح بها ومعدل استهلاك الوقود.





الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن الإضافات الجديدة للنسخة المحدثة من الطراز، وذكر أن أبرز ما أضيف حديثا له، نسخة أقوى من المحرك، حيث أصبح متوفرا بمحرك توربيني inline-six بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 335 حصان، و382 حصانا.

كما أضافت تويوتا فئة جديدة للطراز تعمل بمحرك ذي أربعة إسطوانات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 255 حصانا، وفي خانة التقنيات كانت أحدث إضافة في نسخة 2021 من طراز سوبرا، شاشة معلومات أكبر حجما بقياس 8.8 تتوفر لدى الفئة الافتتاحية منه.

الأسعار

وبعد ذلك تحدث موقع "كار أند درايفر" عن الأسعار التي يتوفر بها طراز تويوتا سوبرا بنسخته الجديدة لعام 2021، وقال إن الطراز تتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم Supra 2.0 تتوفر بسعر 45 ألف دولار، والفئة التالية منه باسم Supra 3.0 تتوفر بسعر 52,000 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Supra 3.0 Premium تتوفر بسعر 55 ألف دولار، وأعلى فئات الطراز تتوفر باسم A91 Edition تتوفر بسعر 57 ألف دولار.

المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، قدرات محرك نسخة 2021 من طراز تويوتا سوبرا، وذكر أن كافة الفئات المطروحة من الطراز تتوفر بناقل سرعة مشابه، أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

ويعمل الطراز بمحركه ذو الأربعة إسطوانات، وهو المحرك نفسه المستخدم بطراز بي إم دبليو Z4 الرياضي، الذي يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.0 ثانية.