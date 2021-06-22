الشركة المنتجة لتاكسي لندن تطرح فان كهربائية.. شاهد مواصفات VN5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "لندن للسيارات الكهربائية" (LEVC) المنتجة لتاكسي لندن، الثلاثاء، سيارتها الفان VN5 الكهربائية بسعر يبدأ من 64 ألفا و500 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة VN5 الجديدة تظهر بطول 5.23 متر، كما تتميز بمساحة شحن تصل إلى 5500 لتر وحمولة تصل إلى 830 كجم.



وتعتمد السيارة البالغ وزنها 2.2 طن على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي يصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 128 كلم/ساعة، وتتولى تغذيته بالتيار اللازم لعمله بطارية ليثيوم أيون سعة 31 كيلوواط/ ساعة، تسمح بمدى سير يصل إلى 98 كلم.

وفي مقدمة السيارة يوجد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يعمل كموسع للمدى، وبدون اتصال ميكانيكي بالعجلات، ولكن للقيام بشحن البطارية عند الحاجة لتوسعة المدى إلى 400 كلم إضافية. ويستغرق شحن البطارية 30 دقيقة.

وتتمتع السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة ووسائل الراحة مثل مكيف الهواء ثنائي المناطق، وشاشة قياس 9 بوصة، وتشغيل المحرك بدون مفتاح، مع كشافات أمامية بتقنية LED، والمرايا الكهربائية، ومثبت السرعة، ونظام منع التصادم، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومساعد الصف في المقدمة والمؤخرة، وكاميرا الرجوع للخلف.