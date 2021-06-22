لسلامتك.. كيفت تتغلب على الحرارة الشديدة عند قيادة السيارة ؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نادي السيارات الألماني من خطورة الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف على سلامة القيادة.

وقال إن ارتفاع درجة الحرارة يحد من تركيز قائد السيارة وتقلل من سرعة رد الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة تصل إلى 20 %.

ولتجنب ذلك نصح الخبراء الألمان بضبط مكيف هواء السيارة على درجة حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية؛ حيث إن هذا هو النطاق، الذي يظل فيه قائد السيارة محافظا على تركيزه.

ووفق تقارير، إذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، فيجب أولا التخلص من الحرارة الموجودة بالمقصورة الداخلية قبل تشغيل مكيف الهواء، وذلك بفتح الأبواب والنوافذ، ثم التحرك بالسيارة حتى يتم طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، ثم يتم تشغيل المكيف بعد إغلاق النوافذ.

وفي البداية ينبغي أن يعمل المكيف في وضع التهوية لبضع دقائق وبأقصى طاقة ممكنة، ثم يتم بعد ذلك ضبط درجة الحرارة المطلوبة.

كما يراعى أيضا عدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الرأس أو الجسم؛ حيث يؤدي ذلك إلى التهاب الأغشية المخاطية عند الكثيرين. وبدلا من ذلك ينبغي توجيه الهواء البارد إلى الزجاج الأمامي عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، ليتم توجيهها بعد ذلك إلى ركاب السيارة بشكل غير مباشر.

ومن ناحية أخرى أشار الخبراء الألمان إلى أن تشغيل مكيف الهواء يستهلك المزيد من الوقود بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم في مرحلة التبريد.