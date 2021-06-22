حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات العشوائية بالرياض

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سمو الأمير “فيصل بن عبدالعزيز بن عياف” أمين منطقة الرياض وجّه بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة بدأت في 7 مايو الماضي ومستمرة طوال العام وقد شملت جميع أنحاء مدينة الرياض، مبينة أنه تم إزالة 75 مطبًا عشوائيًا حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن معرفة المطبات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرطة النظامية الصادرة من إدارة هندسة المرور في أمانة المنطقة، ومن سمات تلك المطبات: