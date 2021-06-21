عرض الصيف على تمويل جميع سيارات فورد بدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات فورد، بالتعاون مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وتوكيلات الجزيرة، ضمن حملة عرض الصيف.
السيارات المشمولة في العرض:
- جميع سيارات فورد
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
مواصفات العرض:
إذا كان راتبك من 5,000 إلى 9,999 ريال:
- دفعة أولى: 5% فقط
- دفعة أخيرة تصل الى 35%
أما اذا كان راتبك فوق 10,000
- بدون دفعة أولى
- دفعة أخيرة تصل إلى 40%
في حين أن معدل النسبة السنوي يبدأ من 8.8%، ولا ننسى ان عرض الخير لازال قائم.
مميزات العرض:
- التسجيل واستلام السيارة من الوكيل
- تقدم الطلب ويصدر له أمر الشراء في نفس اليوم
- كل مفاتيح السيارة تستلمها وقت استلام السيارة من الوكالة
- تفويض واحد من بداية العقد لنهايته
- تطبق الشروط والأحكام