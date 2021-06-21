فولكس واجن حاولت أكثر من مرة شراء ألفا روميو!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فولكس واجن تمتلك العديد من علامات السيارات الأيقونية مثل بورش وبوجاتي وبنتلي وأودي، ولكن يبدو أن شهية المجموعة الألمانية للسيادة العالمية في مبيعات السيارات لا نهاية لها، وهذا ما يظهر من تصريحات أخيرة من المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، كارلوس تافاريس.

تافاريس وضح أن الرئيس السابق لفولكس واجن، فيرديناند بيش، حاول شراء علامة ألفا روميو الإيطالية ودعمها بخبرات أودي وبورش ولامبورغيني في مجال السيارات الفاخرة، وقد عُرف بيش بإعجابه بعلامة ألفا روميو، كما صرح بشكل مباشر أن ألفا روميو ستزدهر تحت ملكية فولكس واجن.

يبدو أن محاولات فولكس واجن لشراء ألفا روميو بدأت من 2011، مع محاولة أخيرة في 2018 عندما انتشرت تقارير عن اهتمام بعض مساهمي فيات كرايسلر ببيع العلامة الإيطالية، وهي محاولة فشلت بعد رفض إدارة فيات كرايسلر لبيع الشركة.

حالياً بعد اندماج فيات كرايسلر مع بيجو ستروين، تم وضع ألفا روميو تحت إشراف مجموعة ستيلانتس الجديدة، والتي قررت منح جميع العلامات التابعة لها فرصة 10 أعوام لإثبات نجاحها السوقي والربحي قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مصيرها.