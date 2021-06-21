احصل الآن على عرض كيا الجبر للسمكرة والدهان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، ولا تفوتك أفضل عروض السمكرة والدهان من كيا الجبر السارية حتى نهاية العام.

تفاصيل العرض:

تلميع كامل للسيارة من الخارج كامل بـ 149 شامل ضريبة القيمة المضافة.

سمكرة و دهان بـ 499 للقطعة الواحدة شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 25% علي قطع الغيار التي تدخل ضمن حملة الإصلاحات.

الشروط والأحكام:

يشمل العرض شغل اليد والخامات للقطعة الواحدة على التغيير او الاصلاحات الخفيفة للقطع الخارجية فقط (صدامات، رفارف أمامية، ابواب..) ولا يشمل تغيير أو اصلاح (الرفرف الخلفي او السقف، الكبوت، الشنطة، القطع الداخلية).

خصم قطع الغيار على القطع المصاحبة لحملة الاصلاحات فقط.

العرض صالح للاصلاح النقدي فقط.

تطبق الشروط والأحكام

ساري حتى 31 ديسمبر 2021.

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