هيونداي كريتا 2021 متاحة للتأجير ضمن أسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق يلو بين شركات تأجير السيارات بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وهو ما دفعها لضم هيونداي كريتا إلى أسطولها، ونتعرف فيما يلي على مميزات الكروس أوفر الكورية.

الخارجية

تأتي كريتا 2021 الشكل الجديد بتصميم مستوحى من باليسيد، وهو ما يبرز في المصابيح الأمامية والنهارية LED المنقسمة، الشبك الأمامي الكرومي، المصابيح الخلفية LED الرأسية مع جنوط 16 أو 17 بوصة.

الداخلية

أصبحت داخلية كريتا أجمل وأبسط بتنجيد جلد ومقاعد أمامية مهوأة، مكيف إلكتروني مع نظام تنقية الهواء، شاشة عدادات 3.5 أو 7 بوصة، نظام معلومات ترفيهي 8 بوصة يدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، نظام صوتي بوز 8 سماعات ومخضم صوت أمبليفاير، منافذ شواحن USB أمامية وخلفية، شاحن لاسلكي للجوال، فتحة سقف بانورامية.

التقنيات

لدى السيارة الكورية أنظمة أمان متعددة بينها إدارة الثبات، التحكم الإلكتروني بالثبات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات اصطفاف أمامية وخلفية، 6 وسائد هوائية وأكثر.

المحرك

يستمد الموديل طاقته عبر محرك 1.5 لتر سمارت ستريم GDI بقوة 115 حصان وعزم 144 نيوتن متر بقير CVT باستهلاك 17.5 كيلومتر لكل لتر وخزان وقود 50 لتر.

هذا ويمكنك تأجير هيونداي كريتا 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع يلو لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور