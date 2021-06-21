ألبينا بي إم دبليو B8.. أيقونة فنية على 21 بوصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ألبينا النقاب عن أيقونتها B8 الجديدة، التي تقوم على أساس السيارة بي إم دبليو M8 Grand Coupé.

وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في تعديلات موديلات "بي إم دبليو" أن سيارتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 4.4 لتر وبقوة 457 كيلووات/621 حصان، مع 800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.



وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة رباعية الأبواب من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 324 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 11.1 لتر/100 كلم.

وتقف السيارة B8 على جنوط قياس 21 بوصة، مع مكابح بريمبو فائقة، كما تتميز السيارة من خلال المآزر الجديدة في الأمام والخلف، وفتحات التهوية الشرسة بحجم كبير.

كما يهيمن الناشر على مؤخرة السيارة، والذي يتكامل مع شفة الاسبويلر الجديدة في تعزيز الخصائص الأيروديناميكية للسيارة، التي تعززها مجموعة التعليق المتوائمة.





وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية كاملة، مع مقود رياضي، وأشرطة الصعود المضاءة، وحليات مصنوعة من الأخشاب الفاخرة.

ومن المقرر طرح السيارة B8 الجديدة في الأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري بسعر يبدأ من 161 ألف و200 يورو.