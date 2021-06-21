كورتيس One.. دراجة كهربائية بجسم دائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة كورتيس دراجتها One الجديدة، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الدراجة الجديدة تلفت الأنظار إليها من خلال جسم دائري عليه أضلع تبريد يوجد بداخله خلايا البطارية، وخلفه يوجد المحرك الكهربائي؛ حيث يشكلان مع عناصر إطار كبيرة مصنوعة من الألومنيوم الهيكل الحامل. ويتم توجيه العجلة الأمامية بواسطة شوكة Hossack منحنية.



وتم تصميم العجلة الخلفية بنفس الأسلوب، مع وجود ساق نبض العجلة الخلفية فوق البطارية وهي متصلة بذراع التأرجح عبر قضيب طويل. ويتولى دفع الدراجة، التي تزن 200 كجم، محرك بقوة 87 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 16.8 كيلووات ساعة، تمنح الدراجة التيار اللازم لدفعها لمسافة 450 كلم، قبل أن تحتاج للشحن مرة أخرى.

وقبل إطلاق One في الأسواق، تقدم كورتس إصدار Founders Edition، الذي يقتصر إنتاجه على 15 نسخة فقط، بينما تظهر النسختان Blonde و Black منتصف العام القادم.