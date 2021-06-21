جاجوار E-Pace "الهجين" تزأر بقوة 309 حصان.. لكنها أكثر اقتصادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جاجوار عن توسعة برنامج سيارتها E-Pace، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بنسخة دفع هجين Plug-in.

والموديل الهجين الجديد يبدأ سعره من 49 ألف يورو تقريبا، بحسب بيان الشركة.



وأوضحت الشركة البريطانية أن النظام الهجين يعتمد على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات، مدعوما بمحرك كهربائي على المحور الخلفي، ويتم تغذيته من بطارية توفر طاقة كافية لما يصل إلى 55 كلم بدفع كهربائي خالص.

وتبلغ قوة النظام 227 كيلووات/309 أحصنة، بينما يبلغ معدل الاستهلاك 2.0 لتر/100 كلم، وهو ما يجعلها أكثر سيارات جاجوار اقتصادية حتى الآن.





ويتوفر من السيارة أيضا نسخة الدفع الهجين المعتدل المعتمدة على محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 118 كيلووات/160 حصانا، ومعدل استهلاك 6.8 لتر/100 كلم.

ويشتمل برنامج دفع السيارة أيضا على محرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 120 كيلووات/163 حصانا أو بقوة 150 كيلووات/204 أحصنة، وآخر بنزين بقوة 147 كيلووات/200 حصان أو 184 كيلووات/249 حصانا.

وبالإضافة إلى المحركات الجديدة، قامت جاجوار أيضا بتجهيز السيارة بنظام ملتيميديا جديد مع تعديلات تصميمية في المقدمة والمؤخرة.