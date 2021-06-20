مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022.. الشركة تفشي السر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الاهتمام الكبير تسود أسواق السيارات لمعرفة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا 2022، والتي ستطرحها الشركة اليابانية العام المقبل.

اضطرت شركة السيارات اليابانية "تويوتا" إلى الإعلان رسميا عن صورة ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022، بعد أن تم تسريبها قسرا.

وكانت الشركة قد بدأت بإطلاق صورة تشويقية للسيارة، لكنها فوجئت أن مواقع الإنترنت مليئة بالصورة الحقيقية للسيارة التي سربها أحد أعضاء المنتديات المهتمة بالسيارة.

ولاحقا، نشرت تويوتا صورة السيارة عبر تغريدة في فيسبوك مشيرة إلى أن "البعض لا يستطيع حفظ الأسرار".

خدعة

ورغم نشر الصورة رسميا، إلا أن البعض لا يزال يتشكك، مشيرا إلى أن تويوتا ربما استغلت الصورة المنتشرة كدعابة لكنها لا زالت تحتفظ بالصورة الحقيقة.





إلا أن موقع "موتور وان" قال إن التشابه الكبير بين الصورة التشويقية والصورة المعلنة كفيل بتصديق أنها بالفعل "تويوتا تندرا 2022" المنتظرة.

مواصفات السيارة تويوتا تندرا الجديدة 2022

وتويوتا تندرا 2022 هي أول سيارة تندرا جديدة بالكامل منذ 15 عامًا، وهو ما يدعو "موتور وان" إلى الاعتقاد بأن الشركة ستزود الطراز بتقنيات فائقة دون أي شك.

وتدور الشائعات حول أن الطراز سيتم تزويده بمحرك توربيني V6 مزدوج الشاحن، سعة 3.5 لتر.

مميزات سيارة toyota tundra trd pro 2022

وتتحدث تقارير إعلامية عن أن تويوتا ستقدم أيضا مجموعة من الطرازات التي ستعمل بمحركات هجينة.



وكانت تويوتا قد أكدت بالفعل أن محرك تندرا الأساسي الجديد سيكون أقوى من محرك V8 الحالي سعة 5.7 لتر.

موعد الطرح الرسمي

أما عن موعد الطرح الرسمي، فيقول أحد المصادر لـ"موتور وان" إن الطرح سيكون في أواخر هذا العام، لكنه لم يتم الإفصاح عن السعر الرسمي للسيارة.

لكن التطورات الأخيرة التي تضمنت الكشف عن صورة الطراز قد تكون مؤشرا على أن الطرح "قاب قوسين أو أدنى".