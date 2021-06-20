موجز ”الخليج 365” للسيارات.. ورطة شيفروليه وصاروخ مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أجرت شركة برابوس تعديلات تقنية على السيارة مرسيدس الفئة G لتحولها إلى "صاروخ".

كشفت سوبارو اليابانية رسميا عن نسخة 2022 الأحدث من طراز "إمبريزا"، بمواصفات جديدة مع احتفاظها بنفس تكلفة نسخة 2021.

بعد إعلانها العام الماضي، أجرت مجموعة صناعة المركبات المسيرة Alauda عن إجرائها لأول اختبار طيران للسيارة الطائرة MK3.

أعلنت شيفروليه عن تلقيها لإقبال غير مسبوق على حجز وشراء نسخ من طراز شيفروليه كورفيت الجديد لعام 2022 القادم.