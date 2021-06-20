لكزس RX موديل 2021 أبرز المميزات والأسعار في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوفر لكزس RX 2021 في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وتتميز الكروس أوفر بتصميم عصري وتقنيات متطورة، واليوم نتعرف على أبرز مميزاتها.

تصميم خارجي جرئ

تقوم لكزس RX بأسر القلوب فوراً بحضورها الديناميكي الأنيق متباهية بأطلالتها الملفتة للأنظار، فهي تمثل تعبيراً جديداً لفخامة لكزس بدرجة تفوق التوقعات لما يجب أن تكون علية السيارة الرياضية ذات الأداء العملي، وتحصل السيارة على جنوط مقاس 20 إنش، في حين أن المصابيح الأمامية LED الأساسية، وتضاء المصابيح الخلفية بتقنية LED على شكل الحرف L وھو ما يمثل تعبيراً أنيقاً لرمز Lexus، كما تحتوي على فتحة سقف ورف للأمتعة.

فخامة الراحة

تم تصميم المقصورة الداخلية لتوفر إحساساً بالرحابة الفائقة والأمان المطلق، حيث تم إبراز الصفات الداخلية الغنية باستخدام مواد عالية الجودة بمهارة متقنة، كما توفر لكزس مميزات عديدة تساعد قائد المركبة على استعمال خصائصها بسهولة مثل التحكم بالنظام الصوتي ونظام الملاحة وتصفح الخرائط والطرقات عن طريق أداة للتحكم بالشاشة عن بعد.

تقنيات متطورة لتجربة قيادة فريدة

حصلت السيارة على العديد من التقنيات والتكنولوجيا الرائدة في الداخل وهي تتضمن:

شاشة 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة) مع وحدة التحكم عن بعد (باللمس)

8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية + ذاكرة لوضعية مقعد السائق

المقود جلد ويحتوي على قبضات مبدل السرعة

نظام الدخول الذكي

مقاعد جلد ناعم Smooth Leather والمقاعد الأمامية بتهوية

نظام لكزس الصوتي 9 سماعات، راديو، DVD مع 4 مداخل USB + نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو

نظام شحن لاسلكي للجوال

أنظمة أمان متطورة

توفر سيارة لكزس RX موديل 2021 العديد من وسائل الأمان وذلك لضمان رحلة قيادة آمنة لقائدها وركابها، أهمها كما يلي:

نظام التنبية عند القيادة للخلف Rear Cross Traffic Alert

حساسات خلفية وأمامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

مثبت سرعة

كاميرا خلفية

تأتي سيارة لكزس RX 2021 على محرك مزود بتقنية توقيت الصمامات المزدوج الذكي المتغير لإيجاد التوازن بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود من أجل قيادة رياضية رشيقة وعالية الاستجابة، حيث تأتي مع محرك سعة 3.5 لتر 6 سلندرات بقوة 296 قوة حصانية وعزم دوران 370 نيوتن.متر.

أسعار فئات لكزس RX 2021

فئة RX 350 AA إيليجنت: 230,920 ريال.

فئة RX 350 BB إكسيلانس: 265,650 ريال.

فئة RX 450h BH هايبرد: 273,355 ريال.

فئة RX 450hL H3 هايبرد لونج: 275,885 ريال.