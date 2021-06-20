كيف يمكن تفادي تعطل السيارات أثناء السفر؟ “أمن الطرق” يوضّح

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصيحة هامة لقائدي السيارات لتفادي تعطلها أثناء السفر.

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه لتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة السيارة، يجب القيام بعمل الفحص الدوري والشامل للسيارة وخاصة قبل السفر.

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء السيارات دائمًا ما ينصحون بالتأكد من سلامة السيارة قبل السفر، وخاصة حالة الموتور والإطارات وتكييف السيارة؛ تجنبًا لأي مفاجآت أثناء السفر.