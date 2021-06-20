أسباب انسداد بخاخات السيارة وكيفية تنظيفها بنفسك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البخاخات من أبرز الأجزاء الهامة التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث أنه في حال تعرضها للاتساخ والانسداد فإن المحرك يصاب بالضعف المفاجئ وتتراجع قدرته ويقل عزمه.

وتوجد عدة أسباب تؤدي إلى تراكم الأوساخ وانسداد البخاخات، منها عدم نقاء البنزين في خزان الوقود، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، وقيادة السيارة وخزان الوقود شبه خالي.

ولتنظيف البخاخات كان يتم سابقاً تفكيكها ووضعها في آلة خاصة تقوم بتنظيفها من جميع الأوساخ والشوائب، ولكن أصبحت هذه الطريقة لا يستخدمها إلا القليل.

أما حالياً فقد أصبح تنظيف البخاخات سهلاً، حيث لا يستلزم للتنظيف القيام بتفكيكها، ولكن يتم استخدام سوائل خاصة للتنظيف تباع في الأسواق وفي مراكز غسيل السيارات، ويتم وضعها مع البنزين في خزان الوقود.