السودان يتسلم 14 مقرا لـ"اليوناميد" بدارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفريق المكلف بتسريع إجراءات خروج بعثة "اليوناميد" في السودان عن استلام 14 مقرا في ولايات دارفور الثلاث.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الأحد، بين حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وفريق العمل المكلف بتسريع إجراءات خروج بعثة اليوناميد.



وقدم العميد دكتور محمد أحمد أبكر الدقو رئيس الفريق، تقريرا شرح فيه المهام التي يضطلع بها الفريق وأهمها الإشراف على خروج آمن وسلس لبعثة "اليوناميد" من إقليم دارفور.

ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه الفريق يتمثل في وضع خطة متكاملة لاستلام المقر الرئيسي للبعثة بمدينة الفاشر.

من جانبه، أشاد مني أركو مناوي في تصريحات صحفية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون والتنسيق من أجل استلام المقر الرئيسي للبعثة بالفاشر.





ونوه إلى أن هناك من يحرض المواطنيين بالإقليم لنهب وسرقة هذا الموقع المهم، مشددا على ضرورة التعاون بين الأطراف المعنية بالأمر واتخاذ التدابير المناسبة لتفويت الفرصة على المحرضين.

وأشار إلى أنه سوف "يدعم فريق العمل بعدد من الأعضاء من أجل إحكام التنسيق والتعاون"، مؤكدا أنه يجب أن تعطي حكومة إقليم دارفور الأولوية في الاستفادة من مقرات ومعدات وممتلكات البعثة.

وكان حاكم إقليم دارفور قال في وقت سابق، إن قرار تعيينه ليس محاصصة، وإنما جاء وفق اتفاق السلام.

وتعهد مناوي، خلال عرضه رؤيته لإدارة إقليم دارفور، بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤخرا بالاستماع لكل الأصوات، سواء ممن يناصرونه، أو أولئك الذين ينتقدونه.

وشدد على أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التشاور مع كل أبناء الإقليم على مبدأ الشفافية، مشيرا إلى حرصه على إشراك المرأة في العمل والسعي لمحاربة الفساد وإزالة تمكين الإخوان بالقانون ومحاربة الضيقة المعيشية.