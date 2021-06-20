تويوتا الإمارات تكشف أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا الإمارات أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً، والمتوفرة بفئتين رئيسيتين، الأولى بمحرك 3.5 لتر والأخرى بمحرك 4.0 لتر، ونستعض لكم فيما يلي أهم المواصفات والمزايا.

الفئة الأولى مزودة بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، والفئة الثانية مزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

وتتمتع السيارة بصرفية وقود 9.4 كيلومتر لكل لتر لفئة محرك 4.0 لتر، أو 9.3 كيلومتر لكل لتر لفئة محرك 3.5 لتر، ويسع خزان الوقود 110 لتر مع داخلية تدعم 7 ركاب ووزن إجمالي 3120 كيلوجرام.

وتشمل المزايا الداخلية: نظام تكييف هوائي بثلاث أو أربع مناطق.

مقاعد قماشية أو جلدية فاخرة، مقود جلدي، فرامل ركن كهربائية مع تثبيت الفرامل، مقاعد أمامية كهربائية، تشغيل السيارة عن بعد، شاحن لاسلكي، ذاكرة لمقعد السائق، مقاعد مهواة للصف الأول والثاني.

كما تدعم السيارة تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وشاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة، وأنظمة صوت تتراوح بين 6 و14 مكبر صوت.

المزايا الخارجية تشمل: عجلات ألمنيوم 18 أو 20 إنش، فتحة سقف، مرايا كهربائية قابلة للطي والسحب، مصابيح أمامية ومصابيح ضباب LED ، جناح على السقف، باب خلفي كهربائي، منظف للمصابيح الأمامية.

السلامة:

كما في جميع سيارات تويوتا الأخرى، تُعد السلامة أولويةً رئيسيةً في سيارة لاند كروزر الجديدة كلياً، إذ تم تزويدها بنظام سلامة متطور يتكامل مع نظام تويوتا للسلامة 2.0، وهو عبارة عن مجموعة متطورة من تقنيات السلامة، تتضمن نظام التنبيه قبل الاصطدام (PCS)، الذي تم تزويده بميزات جديدة، من بينها خاصية المساعدة في التوجيه في حالات الطوارئ وخاصية المساعدة في التوجيه عند التقاطعات، لمساعدة السائق على منع الاصطدام بالمركبات الأخرى وراكبي الدراجات والمشاة. كما يتضمن نظام تويوتا للسلامة نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC) على كامل نطاق السرعة، ونظام تتبّع المسار (LTA)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، ونظام الضوء العالي المتكيّف (AHS).

السعر:

سعر فئة محرك الـ 4.0 لتر يبدأ من 229,900 درهم إماراتي.

سعر فئة محرك الـ 3.5 لتر توين تيربو يبدأ من 297,900 درهم إماراتي.