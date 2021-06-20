كيا ستطلق سيارتين اس يو في كهربائيتين بالكامل قريباً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – خلال الفترة الماضية، ظهرت صورة لسيارة اس يو في غامضة اعتقدنا أنه يُمكن أن تكون لـ كيا، وها هو تقرير جديد من كوريا الجنوبية يكشف أن كيا تعمل على تطوير سيارتين اس يو في كهربائيتين بالكامل بالفعل.

سيارات الاس يو في الكهربائية هذه لا تزال في مراحل مبكرة من التطوير، وفي حين أنه يصعب معرفة لأي شركة تنتمي هذه الطرازات الظاهرة في الصور، إلا أن قيام شركة مرتبطة بمجموعة هيونداي بطلب إزالة هذه الصور، وبالنظر إلى تشكيلة هيونداي وكيا تبين أنها تحصل على إشارات تصميم من EV6.

والآن بفضل المعلومات الجديدة، فيُمكننا أن نؤكد أن كيا لديها بالفعل سيارتي اس يو في قيد التطوير، الأولى بحجم سيلتوس، والأخرى ستكون بحجم مقارب لـ تيلورايد، وسيتم بناء كلا الطرازين على منصة E-GMP.

الصورتان المرفقتان بهذه المقالة تتطابقان مع صور تشويقية لطرازات قيد التطوير من كيا، وسيصل الطراز الأصغر في وقت ما في 2022، في حين سيصل الطراز الأكبر حجماً في 2023 أو 2024.