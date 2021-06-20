مرسيدس الفئة G.. صاروخ على الأرض من برابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة برابوس تعديلات تقنية على السيارة مرسيدس الفئة G لتحولها إلى "صاروخ"

وتنطلق النسخة المعدلة G 900 Rocket Edition بقوة 662 كيلوواط/900 حصان بدلا من 430 كيلوواط/585 حصانا، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1250 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة الهائلة ينطلق الصاروخ الألماني من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 280 كلم/س بدلا من 250 كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة المعدلة، التي يبلغ وزنها 2.5 طن، 14.4

وكانت شركة التعديل الألمانية قد أعلنت شركة برابوس عن إجراء تعديلات على سيارتي الأراضي الوعرة مرسيدس GLE 63 S AMG وGLS 63 AMG لرفع معدلات أدائهما.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8، زادت قوته من 450 كيلووات/612 حصانا إلى 588 كيلووات/800 حصان، مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن متر.

وتتسارع GLE من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، بينما تتسارع GLS في غضون 3.8 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى في كلتا الحالتين عند 280 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك GLE 11.5 لتر/100 كلم، أما GLS فتستهلك في المتوسط 11.9 لتر/100 كلم.

وتقدم شركة برابوس أيضا مكونات مصنوعة من ألياف الكربون وضبطا جديدا لمجموعات التعليق، مع عجلات قياس 24 بوصة، وتجهيزات جلدية وحليات من ألياف الكربون بالمقصورة الداخلية.

ويبلغ سعر النسخة المعدلة من GLE 299 ألف يورو، بينما يبلغ سعر النسخة المعدلة من GLS 308 ألف و968 يورو. لتر/100 كلم.

ويقتصر إنتاج السيارة G 900 Rocket Edition المعدلة على 25 نسخة فقط بسعر يبدأ من 571 ألفا و270 يورو.