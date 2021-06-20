سوبارو تكشف عن نسخة 2022 من "إمبريزا".. إليك المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت سوبارو اليابانية رسميا عن نسخة 2022 الأحدث من طراز "إمبريزا"، بمواصفات جديدة مع احتفاظها بنفس تكلفة نسخة 2021.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، وكشف عن مواصفاته وأبرز ما أجري من تعديلات على تصميمه وقدرات محركه.

وتتوفر نسخة 2022 الجديدة من طراز سوبارو "إمبريزا"، بعدد أكبر من ألوان الطلاء، تشمل الأزرق من نوع Sapphire Blue Pearl.









ويتوفر منها للبيع 4 فئات بقدرات واسعار مختلفة، هي كل من فئة Base الافتتاحية، وفئة Premium وفئة Sport، وفئة Limited، وهي الفئة الوحيدة التي تتوفر من فئات الطراز بخمس أبواب.

وتعمل نسخة 2022 من طراز "إمبريزا" بمحرك موحد لكافة الفئات، بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 152 حصانا، بعزم دوران 145 لفة/قدم.





وتطرح بتكلفة افتتاحية هي نفسها التي توفرت بها نسخة 2021، تبدأ من سعر 18.795 ألف دولار.

سوبارو في السوق المصرية 2021

وتتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من موديلات سوبارو بالسوق المصرية، من ضمنها، سوبارو إمبريزا، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 360 ألف جنيه.

وطراز سوبارو xv، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، 6 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 410 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 419 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 455 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 469 ألف جنيه.

وتليها أوتوماتيك / LUXURY 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 490 ألف جنيه.